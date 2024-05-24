После ареста гаража должник в Сыктывкаре компенсировал моральный вред

Водитель сдал назад, и автомобиль наехал на пожилую женщину. Оправившись от травмы позвоночника средней тяжести, пострадавшая подала в суд иск о взыскании с виновника ДТП морального вреда и предъявила в службу судебных приставов исполнительный лист на 165 тыс. рублей.

Судебные приставы установили имущественное положение должника и запретили регистрационные действия с автомобилем, мотоциклом, земельным участком в пригороде Сыктывкара.

Самой действенной мерой стал арест гаража. Получив в личном кабинете на Госуслугах постановление пристава о назначении оценщика, должник оплатил не только долг перед взыскателем, но и исполнительский сбор, превышающий 11 тыс. рублей, который направлен в бюджет.