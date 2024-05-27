Должник по алиментам из Сысольского района привлечен к уголовной ответственности

40-летний уроженец Сысольского района обязан выплачивать алименты на детей, рожденных в двух браках. Однако ни старшая дочь, ни младший сын ни рубля от отца еще не получали – задолженность по алиментам превысила 1,6 млн рублей.

Должник, кочующий с места на место, неоднократно объявлялся в исполнительный розыск. Его фамилия известна приставам нескольких отделений.

Направление в Центр занятости для трудоустройства, ограничение в пользовании спецправом, административный арест на 10 суток – органы принудительного исполнения использовали широкий арсенал средств для того, чтобы мужчина вспомнил о родительском долге. Однако должник выбирал асоциальный образ жизни.

В период, когда должник считался подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Так как фигурант в очередной раз сменил адрес, его поиском – в рамках уголовного дела – занялась полиция и нашла в Ухте.

Суд приговорил должника к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства. В случае уклонения осужденного от отбывания исправительных работ наказание может быть заменено на принудительные работы или лишение свободы.