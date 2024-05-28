Взрослые дети из Усть-Вымского района получили от отца больше 700 тысяч

В Отделение судебных приставов по Усть-Вымскому району поступила расписка взыскателя алиментов, к которой прилагался платежный документ. Мать двоих детей проинформировала пристава, что долг погашен полностью: бывший муж перечислил на ее счет в банке и отдал наличными больше 700 тысяч рублей.

К совершеннолетию детей задолженность сельчанина по алиментам достигала 751 тысячи рублей. За несколько лет благодаря мерам принудительного исполнения она сократилась, но незначительно.

Собрать необходимую сумму за несколько месяцев мужчине помогла служба по контракту. Прибыв в отпуск, должник пришел к приставу за уточнением остатка задолженности и безотлагательно передал в пользу детей то, что они недополучили в детстве.