В Усинске взыскатель алиментов согласилась принять в счет уплаты долга квартиру

Сыну уже 17. Последние несколько лет его отец, оставшийся без работы, не мог обеспечивать ребенку достойное содержание. Задолженность по алиментам достигла 1,7 млн рублей.

Как быть? Должник предложил бывшей супруге в счет погашения долга однокомнатную квартиру, собственником которой будет сын.

Пристав ОСП по г. Усинску поддержала предложение должника: п. 2 ст. 104 Семейного кодекса РФ предусматривает выплату алиментов путем предоставления имущества. Соглашение между сторонами удостоверяется нотариусом, переход права регистрируется в Росреестре.

После обнуления задолженности должник начнет выплачивать – до достижения сыном совершеннолетия – только текущие алименты – это четверть зарплаты, а пристав проконтролирует своевременность платежей.