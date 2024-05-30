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В Сыктывкаре приставы по ОУПДС за три дня доставили на прием шестерых должников по алиментам

ОтНовости Читателей

Май 30, 2024

Уклонение от явки к судебному приставу-исполнителю без уважительной причины чревато приводом. Принудительное доставление должников на прием возложено на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Сотрудники Отделения по ОУПДС г. Сыктывкара только за три дня доставили в три столичных отделения шестерых должников по алиментам. Женщина и пятеро мужчин 30-44 лет должны своим детям от 60 тыс. до 1,1 млн рублей.

Не каждый должник готов немедленно открыть дверь людям в форме. В отношении гражданки, которая полтора часа беседовала с приставами через дверь, составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. За воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ей придется выплатить штраф.

Не все должники безработные и ведут асоциальный образ жизни. Один из мужчин, чья задолженность перед дочерью превышает 700 тыс. рублей, доставлен в ОСП по Эжвинскому району прямо с рабочего места.

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