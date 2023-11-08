✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – СЛУЖУ РОССИИ!

Сегодня прошли первые проводы сосногорских призывников. 17 будущих солдат собрались в сквере Победы. По традиции проводы прошли с участием родителей и близких.

02:27 – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября Россия отметила День народного единства. В праздничный день прошли соревнования по плаванию, а также состоялось торжественное мероприятие в городском Доме культуры «Горизонт».

07:16 – НОЧЬ ИСКУССТВ

Сосногорский историко-краеведческий музей присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Вечером накануне Дня народного единства любой горожанин и гость Сосногорска мог бесплатно поучаствовать в мероприятиях музея.

09:35 – КУБОК ФЕДЕРАЦИИ

С 4 по 6 ноября на ледовой арене «Звездного» проходил первый тур Республиканских соревнований по хоккею «Кубок Федерации» среди мальчиков и девочек до девяти лет.

11:55 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Старший помощник прокурора г. Сосногорска Елена Жирякова о профилактике детской преступности.