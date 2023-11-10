Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 10, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
8 ноября в Сосногорске отметили День ветеранов спорта. Всех, кто заложил фундамент для настоящих и будущих спортивных побед, чествовали в стенах Дома детского творчества. 
02:48 – КРУГЛЫЙ СТОЛ
В общественной приёмной Главы Республики по Сосногорскому району состоялся круглый стол на тему «Роль населения в формировании комфортной городской среды, в реализации проектов народного бюджетирования, благоустройстве общественных, дворовых территорий». 
04:58 – СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА
В городском доме культуры «Горизонт» прошёл творческий вечер одного из клубных формирований. «Творческая мастерская» открыла двери год назад. Здесь можно научиться игре на музыкальных инструментах, а также сценической речи и вокалу.

От Вести Тимана Сосногорск

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