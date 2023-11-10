✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

8 ноября в Сосногорске отметили День ветеранов спорта. Всех, кто заложил фундамент для настоящих и будущих спортивных побед, чествовали в стенах Дома детского творчества.

02:48 – КРУГЛЫЙ СТОЛ

В общественной приёмной Главы Республики по Сосногорскому району состоялся круглый стол на тему «Роль населения в формировании комфортной городской среды, в реализации проектов народного бюджетирования, благоустройстве общественных, дворовых территорий».

04:58 – СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

В городском доме культуры «Горизонт» прошёл творческий вечер одного из клубных формирований. «Творческая мастерская» открыла двери год назад. Здесь можно научиться игре на музыкальных инструментах, а также сценической речи и вокалу.