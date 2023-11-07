В Коми угольная компания компенсировала моральный вред пасынку погибшего горноспасателя

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Взыскатель – пасынок заместителя командира взвода горноспасателей, погибшего в феврале 2016 года в результате повторного взрыва на шахте «Северная».

В момент гибели отчима взыскатель в силу возраста не мог реализовать свое право на судебную защиту, но, как отметил суд, это не препятствует ему требовать компенсацию морального вреда в настоящее время, так как сроки исковой давности на такие требования не распространяются.

Судебный пристав уведомила руководителя угольной компании о возбуждении исполнительного производства, предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и установила срок для добровольного исполнения требований.

Компания-должник немедленно перечислила всю сумму на депозитный счет службы судебных приставов, откуда деньги направлены взыскателю в Калугу.