Новости читателей

В Коми угольная компания компенсировала моральный вред пасынку погибшего горноспасателя

ОтНовости Читателей

Ноя 7, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Взыскатель – пасынок заместителя командира взвода горноспасателей, погибшего в феврале 2016 года в результате повторного взрыва на шахте «Северная».

В момент гибели отчима взыскатель в силу возраста не мог реализовать свое право на судебную защиту, но, как отметил суд, это не препятствует ему требовать компенсацию морального вреда в настоящее время, так как сроки исковой давности на такие требования не распространяются.

Судебный пристав уведомила руководителя угольной компании о возбуждении исполнительного производства, предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и установила срок для добровольного исполнения требований.

Компания-должник немедленно перечислила всю сумму на депозитный счет службы судебных приставов, откуда деньги направлены взыскателю в Калугу.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Незнание правил поведения в суде не освободило ухтинца от ответственности

Ноя 4, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

После возбуждения уголовного дела ижемец выплатил долг по алиментам

Ноя 2, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

УФССП России по Республике Коми приглашает на службу

Окт 31, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Коми угольная компания компенсировала моральный вред пасынку погибшего горноспасателя

Ноя 7, 2023 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Детали недели. 03.11.2023

Ноя 7, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Чолöм, дзолюк! Боб нима кань. 04.11.2023

Ноя 7, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Коми инкогнито. Ижемский атлас. 26.10.2023

Ноя 7, 2023 Юрган 0 Comments