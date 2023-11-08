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В Ухте фигурант уголовного дела о неуплате алиментов перечислил сыну миллион

ОтНовости Читателей

Ноя 8, 2023

Ухтинец 1987 г. р., который должен перечислять на содержание сына одну шестую часть дохода, несколько лет игнорировал эту обязанность – официально не трудоустраивался, на счетах в банках хранил от нескольких копеек до 2,5 тыс. рублей.

За неуплату средств на содержание ребенка судебный пристав ОСП по г. Ухте привлекла должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мужчина 50 часов безвозмездно благоустраивал город, но административное наказание в виде обязательных работ не изменило ситуацию: задолженность по алиментам не только не сокращалась – она превысила 1 млн рублей.

В период, когда должник по алиментам считался подвергнутым административному наказанию, пристав инициировала его привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

После встречи с дознавателем ОСП по г. Ухте должник полностью погасил задолженность по алиментам и приступил к регистрации общества с ограниченной ответственностью для того, чтобы легализовать свои доходы и выплачивать текущие алименты исходя из их размера.

Расследование уголовного дела прекращено.

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