В Сыктывкаре приставы исполнили решение суда о выселении должника за ЖКУ

Мужчина 1991 г. р. проживал в муниципальном жилом помещении на правах сына нанимателя, однако жилищно-коммунальные услуги и наем оплачивал эпизодически. В итоге его задолженность перед управляющей и ресурсоснабжающими организациями превысила 168 тыс. рублей.

Администрация столицы Коми вышла в суд за решением о выселении гражданина с предоставлением жилья меньшей площади и предъявила исполнительный лист в Отделение судебных приставов по г. Сыктывкару № 1.

Так как в добровольный срок требование исполнено не было и сам должник по адресу, указанному в исполнительном документе не появлялся, судебный пристав в присутствии участкового, представителей взыскателя и понятых составила акт описи и ареста имущества должника, находящегося в жилом помещении, назначила ответственным хранителем должностных лиц администрации и передала им ключи.

Должник может вывезти имущество в течение двух месяцев, в противном случае оно будет выставлено на торги.