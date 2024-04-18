Новости читателей

В Сыктывкаре приставы исполнили решение суда о выселении должника за ЖКУ

ОтНовости Читателей

Апр 18, 2024

Мужчина 1991 г. р. проживал в муниципальном жилом помещении на правах сына нанимателя, однако жилищно-коммунальные услуги и наем оплачивал эпизодически. В итоге его задолженность перед управляющей и ресурсоснабжающими организациями превысила 168 тыс. рублей.

Администрация столицы Коми  вышла в суд за решением о выселении гражданина с предоставлением жилья меньшей площади и предъявила исполнительный лист в Отделение судебных приставов по г. Сыктывкару № 1.

Так как в добровольный срок требование исполнено не было и сам должник по адресу, указанному в исполнительном документе не появлялся, судебный пристав в присутствии участкового, представителей взыскателя и понятых составила акт описи и ареста имущества должника, находящегося в жилом помещении, назначила ответственным хранителем должностных лиц администрации и передала им ключи.

Должник может вывезти имущество в течение двух месяцев, в противном случае оно будет выставлено на торги.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

К приставу в Коми – лично

Апр 17, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Сыктывкарке возращены расходы на реконструкцию лоджии

Апр 15, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Сегодня – практиканты, завтра – коллеги

Апр 12, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре приставы исполнили решение суда о выселении должника за ЖКУ

Апр 18, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Ми танi олам. Ефим Канев. 18.04.2024

Апр 18, 2024 Юрган 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ ЖИЗНИ – БЕСПИЛОТНИКИ

Апр 18, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ ЧП – 17 АПРЕЛЯ 2024

Апр 18, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments