В Коми набирают популярность электронные исполнительные документы

Электронный документооборот дает возможность гражданам и юридическим лицам, выигравшим судебный процесс, направить в службу судебных приставов не бумажный, а электронный исполнительный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Преимущества электронного исполнительного документа:

1) сокращает сроки доставки исполнительного документа на принудительное исполнение;

2) позволяет взыскателю получать уведомление о возбуждении исполнительного производства и о ходе исполнительного производства через личный кабинет на Едином портале государственных услуг;

3) снижает риск подделки или утраты исполнительного документа;

4) минимизирует фактические ошибки, связанные с человеческим фактором;

5) исключает расходы на отправку заказной корреспонденции.

Если в 2023 году судебные приставы Коми получили из судов более 27 тысяч электронных исполнительных документов, то в первом квартале 2024 года – уже более 12 тысяч.