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Электронные сервисы судебных приставов Коми

ОтНовости Читателей

Май 7, 2024

На официальном сайте УФССП России по Республике Коми есть удобный Банк данных исполнительных производств (https://fssp.gov.ru/iss/ip/), с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и оплатить их.

Портал Госуслуг дает должникам и взыскателям возможность направлять в УФССП России по Коми заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Записаться на личный прием к приставу можно с помощью сервиса «Запись на прием» (https://r11.fssp.gov.ru/hall/lichnyjj_prijom_grazhdan/fssponline), который требует авторизации на Едином портале государственных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин может подать обращение в письменной форме путем почтового отправления или в форме электронного документа посредством «Интернет-приемной» (http://.fssp.gov.ru/ir/).

Предлагаем также воспользоваться информационным разделом «Ответы на часто задаваемые вопросы» на сайте Управления (https://r11.fssp.gov.ru/hall/faq).

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