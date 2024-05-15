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В Сыктывкаре второй пилот вернул авиакомпании затраты на обучение

ОтНовости Читателей

Май 15, 2024

Пилот учебно-летного отряда крупной авиакомпании прошел переобучение за ее счет и стал вторым пилотом «Боинга». По условиям договора «ученик» был обязан проработать у воздушного перевозчика не менее 5 лет, но через 3,5 года уволился.  Работодатель обратился в суд за возмещением 1,1 млн рублей, затраченных на обучение, защитить, впрочем, удалось вдвое меньшую сумму.

Исполнительный лист о взыскании 550 тыс. рублей был предъявлен по месту регистрации должника – в ОСП по г. Сыктывкару № 2.

Судебный пристав направила в личный кабинет должника на Госуслугах электронное постановление о возбуждении исполнительного производства и немедленно вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем «Шкода Октавиа».

Пилот не стал дожидаться дальнейших мер принудительного исполнения и на следующий же день перечислил на депозит службы весь долг.

Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено, запрет на регистрационные действия отменен.

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