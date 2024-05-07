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В Ухте приставы разыскали должника по алиментам и привлекли к ответственности

ОтНовости Читателей

Май 7, 2024

Ухтинец 1976 г. р. – должник по алиментам со стажем. С момента возбуждения исполнительного производства в 2010 году он перечисляет четверть дохода в пользу сына с большими перерывами. На сегодня задолженность превышает 200 тыс. рублей.

В отношении нерадивого отца принят комплекс мер. Приставы, в частности, за-претили регистрационные действия с недвижимостью и выезд за пределы стра-ны, ограничили в пользовании спецправом.

Так как по месту регистрации застать мужчину не удается, на прием к приставу он не является, был объявлен исполнительный розыск.

Разыскник установил, что должник неофициально работает в службе такси и позвонил диспетчеру: «Хочу, чтобы меня друг отвез!». На этой машине и поехали все вместе в Отделение судебных приставов по г. Ухте, где был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказанием за неуплату средств на содержание ребенка стали 60 часов обязательных работ.

Автоинспекция, в свою очередь, привлекла должника к административной ответственности за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом. Ст. 17.17 КоАП РФ предусматривает санкции в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение спецправа на год.

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