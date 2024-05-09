Заказчик или подрядчик: кто ответил за залив квартиры в Сыктывкаре

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 108 тыс. рублей в пользу жительницы столицы Коми, чью квартиру залило дождем во время капитального ремонта кровли в пятиэтажке.

Возмещение ущерба от залива суд возложил на фонд, который заключил договор с подрядчиком и обязан контролировать не только сроки, но и качество работы.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав в обеспечительных целях арестовала на счетах фонда денежные средства в размере подлежащей взысканию суммы и вынесла запрет на регистрационные действия с двумя служебными автомобилями «Рено Дастер».

В срок, установленный приставом для добровольного исполнения требований, должник полностью погасил долг.

Деньги направлены взыскателю. Принудительные меры отменены.