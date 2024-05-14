В Сыктывкаре стоматологи выплатили пациентке квартальную премию

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство о взыскании 159 тыс. рублей в пользу пациентки, которой были оказаны некачественные стоматологические услуги.

Частная клиника компенсировала не только моральный вред, но и упущенную выгоду: из-за длительной нетрудоспособности сыктывкарка лишилась на работе квартальной премии.

Получив от пристава электронное постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением о последствиях неисполнения требований, медучреждение в тот же день перечислило на депозитный счет службы необходимую сумму. И таким образом избежало ареста счетов, взыскания исполнительского сбора и других мер принудительного исполнения.