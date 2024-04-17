К приставу в Коми – лично

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает, что судебные приставы ведут личный прием граждан по вторникам (с 9:00 до 13:00) и четвергам (с 13:00 до 18:00) как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно посредством сервиса «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России» http://r11.fssp.gov.ru/fssponline.

В неприемное время стороны исполнительного производства могут обращаться к дежурному приставу. Дежурный сотрудник отделения поможет:

1) подать заявления (ходатайства);

2) получить информацию о ходе исполнительного производства, в том числе копии процессуальных документов;

3) передать дополнительную информацию и документы судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство;

4) получить справку о наличии (отсутствии) задолженности по алиментам;

5) получить справочную информацию по исполнительному производству;

6) записаться на прием к судебному приставу-исполнителю.