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К приставу в Коми – лично

ОтНовости Читателей

Апр 17, 2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает, что судебные приставы ведут личный прием граждан по вторникам (с 9:00 до 13:00) и четвергам (с 13:00 до 18:00) как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно посредством сервиса «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России» http://r11.fssp.gov.ru/fssponline.

В неприемное время стороны исполнительного производства могут обращаться к дежурному приставу. Дежурный сотрудник отделения поможет:
1) подать заявления (ходатайства);
2) получить информацию о ходе исполнительного производства, в том числе копии процессуальных документов;
3) передать дополнительную информацию и документы судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство;
4) получить справку о наличии (отсутствии) задолженности по алиментам;
5) получить справочную информацию по исполнительному производству;
6) записаться на прием к судебному приставу-исполнителю.

От Новости Читателей

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