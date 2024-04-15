Сыктывкарке возращены расходы на реконструкцию лоджии

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 319 тыс. рублей.

Взыскатель – заказчица реконструкции лоджии с использованием пластиковых конструкций, должник – производственная компания, которая некачественно выполнила работу. Более того, лоджию стало опасно эксплуатировать.

Требование добровольно устранить недостатки было оставлено без удовлетворения, поэтому сыктывкарка обратилась в суд, который взыскал с компании не только фактически понесенные заказчицей расходы, но и штраф в размере пятидесяти процентов от присужденной суммы.

Судебный пристав арестовала на счете компании-должника 319 тыс. рублей и вынесла запрет на регистрационные действия с двумя «Газелями».

В срок, установленный для добровольного исполнения требований, на депозит службы поступила вся сумма долга. Деньги направлены взыскателю, принудительные меры отменены, исполнительное производство окончено.