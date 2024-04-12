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Сегодня – практиканты, завтра – коллеги

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Апр 12, 2024

«Настольная книга будущему коллеге» – новое издание Конституции Российской Федерации с такой дарственной надписью главного судебного пристава Дмитрия Кручинкина получили студенты, которые проходят ознакомительную практику в УФССП России по Республике Коми.

Четверо из восьмерых первокурсников заключили с Управлением договор о целевом обучении, то есть, окончив университет, станут сотрудниками органов принудительного исполнения. Но двери службы открыты и для тех завтрашних юристов, которые еще только выбирают место приложения своих знаний.

На профориентационной встрече с начальником отдела государственной службы и кадров Управления, старший лейтенантом внутренней службы Ириной Сидоровой студенты узнали о направлениях деятельности органов принудительного исполнения и внушительном социальном пакете, который предоставляется сотрудникам.

Председатель Молодежного совета Управления, младший лейтенант внутренней службы Юлия Коржова рассказала о насыщенном досуге приставов и больших перспективах, открывающихся грамотным и целеустремленным молодым специалистам.

Встреча продолжилась квизом – современным форматом викторины, в котором есть место и серьезным вопросам, в данном случае они касались Основного закона нашей страны, и шутливым, когда игрокам надо было, например, узнать фильм по фразе.

Общение сотрудников службы и студентов обещает иметь продолжение. Юлия Коржова по просьбе будущих юристов организует экскурсию в суд, к которому приставлены судебные приставы.

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