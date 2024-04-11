Переселенцы из Приполярья передали квартиру муниципалитету

Интинка и двое совершеннолетних членов ее семьи получили из федерального бюджета выплату для приобретения жилья за пределами Крайнего Севера.

Квартиру в Инте переселенцы обязались передать муниципалитету. Однако установленный срок прошел, а обязательство не исполнялось: имея новую квартиру в другом регионе, семья по-прежнему была зарегистрирована и проживала по старому интинскому адресу.

Суд удовлетворил требование администрации города о выселении граждан и снятии с регистрационного учета, а также обязал их исполнить условия договора в части косметического ремонта квартиры, замены неисправной сантехники и электроприборов, оплаты коммунальных и других видов услуг.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав ОСП по г. Инте установил срок для добровольного исполнения требований и, так как он был нарушен, взыскал с каждого из троих должников исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей.

В результате применения мер принудительного характера жильцы привели квартиру в порядок, вывезли свое имущество и в присутствии пристава передали ключи представителю взыскателя.

Исполнительные производства окончены.