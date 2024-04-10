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На личный прием – к старшему судебному приставу

ОтНовости Читателей

Апр 10, 2024

УФССП России по Республике Коми напоминает, что начальники отделений – старшие судебные приставы принимают граждан и представителей организаций дважды в неделю: по вторникам с 9:00 до 13:00 и по четвергам с 13:00 до 18:00.

Чтобы избежать ожидания в очереди, можно воспользоваться электронным сервисом «Запись на личный прием» на официальном сайте службы (https://fssp.gov.ru/welcome/organizacija_lichnogo_priema_grazhdan/fssponline).

Адреса отделений судебных приставов в городах и районных центрах размещены в разделе «Контакты» на сайте УФССП России по Республике Коми (https://r11.fssp.gov.ru/kontakty_fssp).

Сторонам исполнительного производства необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, представителям – документы, подтверждающие полномочия.

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