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Благодаря аресту имущества приставы Коми вернули взыскателям около 100 млн рублей

ОтНовости Читателей

Ноя 9, 2023

За 10 месяцев 2023 года судебные приставы Коми арестовали больше 4 700 единиц имущества должников. Это квартиры, здания, земельные участки, легковой и грузовой автотранспорт, бытовая техника. 3 455 единиц оценены – на сумму 212 млн рублей.

Продажа имущества позволила перечислить взыскателям 62 млн рублей. Еще 34 млн должники внесли самостоятельно, не дожидаясь передачи их собственности на торги.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что только своевременная оплата долгов по исполнительным производствам убережет имущество от ареста.

Узнать о наличии долгов можно в Банке данных исполнительных производств на сайте ФССП России и территориальных органов;

в Центре телефонного обслуживания ФССП России по номеру 8 800 30 30 000;

по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86;

на портале Госуслуг .

Электронные сервисы службы судебных приставов сформируют квитанцию для оплаты в банке или банковском приложении.

Оплату можно произвести и через Личный кабинет на портале Госуслуг.

Важно помнить, что оплата долга напрямую взыскателю без уведомления пристава и подтверждающих документов не обеспечит автоматической отмены ареста и других наложенных ограничений.

От Новости Читателей

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