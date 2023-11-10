Приставы Сосногорска оказали помощь приюту для животных

У благотворительного фонда «Дорога домой» в Сосногорске постоянные помощники есть – детские коллективы. «Организация для взрослых» приехала с гостинцами для подопечных первый раз: судебные приставы привезли 80 кг круп и макаронных изделий, сухие и влажные корма.

– У меня дома две кошки и собака, – говорит пристав-исполнитель Руслан Медведчиков, объясняя свое участие в акции. – К животным я хорошо отношусь.

Под крылом заботливых опекунов 40 кошек и 12 собак. После визита приставов одним котенком в приюте стало меньше. Накануне поездки одна из сотрудниц увидела на странице группы ВКонтакте фото 9-месячного Маврика, и теперь у ласкового, доброго, спокойного кошачьего сыночка есть дом.