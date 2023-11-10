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В Коми начались уроки налоговой грамотности для школьников

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Ноя 10, 2023
В Коми удачно стартовал проект налоговой грамотности «юНГа» 2023/24 года для учащихся 5-6 классов. Уже задействовано 43 общеобразовательные школы, но количество еще будет расти в течении учебного периода. В Министерстве образования республики одобрили просветительскую инициативу ФНС: «Проект получил высокую оценку преподавательских коллективов, которые отмечали важность проведения таких уроков для воспитания будущих поколений в духе патриотизма и гражданской ответственности».
В 2022/23 году Коми, Псковская область и Пермский край стали образовательными площадками для запуска пилотного проекта «юНГа». Тогда просветительская инициатива удачно прошла в 55 школах республики.
«При реализации проекта “юНГа” в Псковской области, Пермском крае и Республике Коми подростки узнали, что такое налоги и для чего они нужны, получили представление о деятельности Налоговой службы и наполнении бюджетов регионов и России, роли налогов в жизни отдельного субъекта и страны в целом. Полученные знания помогут сформировать у молодежи активную жизненную позицию и социальную ответственность, что позитивно скажется на экономическом развитии общества и государства», — говорит Иулиания Гребенькова, руководитель проекта по налоговой культуре и грамотности при соответствующей рабочей группе, курируемой членом Общественного совета при ФНС России Ильей Косых.

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