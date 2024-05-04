Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 Часть 1 ЗАЕЗД ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА С ВЕСЕННЕЙ СКАЗКОЙ

ОтКоми Рыбак

Май 4, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Заезжаем с сыном Ромкой на наше любимое озеро. Весновка начинается ! ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

СУПЕР КЛЁВ ОЗЁРНОГО ОКУНЯ ПОД ЗАНАВЕС ЗИМНИЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ

Май 2, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2023 – 2024 ОТЕЦ И СЫН Часть 4 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД НА УРАГАНЕ

Апр 30, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2023 – 2024 ОТЕЦ И СЫН Часть 3 ТРИ ВОДОЁМА ЗА ДЕНЬ НАШЛИ РЫБУ

Апр 28, 2024 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 Часть 1 ЗАЕЗД ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА С ВЕСЕННЕЙ СКАЗКОЙ

Май 4, 2024 Коми Рыбак 0 Comments
5 канал Инта

Закрыт зимник до сёл.

Май 4, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Награждение талантливых детей и молодежи.

Май 4, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Отменен «Бессмертный полк».

Май 4, 2024 5 канал Инта 0 Comments