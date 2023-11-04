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Незнание правил поведения в суде не освободило ухтинца от ответственности

ОтНовости Читателей

Ноя 4, 2023

В суде г. Ухты слушалось дело об уклонении от военной службы. Подсудимый 2000 г. р. выкрикивал реплики с места, перебивал судью и свидетеля, на неоднократные требования судьи не нарушать правила поведения в суде не реагировал.

Тем самым молодой человек совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1ст. 17.3 КоАП РФ, которое зафиксировал в протоколе судебный пристав по ОУПДС.

Во время рассмотрения административного дела в мировом суде ухтинец вину признал, объяснив свое поведение незнанием правил.

При определении вида и размера наказания мировой  судья учел, что у студента нет иждивенцев, постоянного места работы и источника дохода. За неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, правонарушитель подвергся административному аресту на 10 суток.

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