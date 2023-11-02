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После возбуждения уголовного дела ижемец выплатил долг по алиментам

ОтНовости Читателей

Ноя 2, 2023

Житель Ижемского района 1985 г. р. лишен родительских прав, но ежемесячно обязан перечислять в пользу дочери, которая живет с дедушкой, четверть своего дохода.

Должник долгое время официально не работал, поэтому задолженность по алиментам рассчитывалась на основе среднего заработка в стране и достигла 485 тыс. рублей.

За неуплату средств на содержание ребенка без уважительной причины судебный пристав ОСП по Ижемскому району привлекла должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, но 60 часов обязательных работ не добавили мужчине отцовской ответственности.

Следующей мерой воздействия стало возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ.

Когда должник заключил контракт о прохождении воинской службы, дознание по уголовному делу было приостановлено. Пристав установила источник дохода и обратила взыскание на 70 % заработной платы военнослужащего.

К моменту выхода должника в отпуск остаток долга по алиментам составлял порядка 260 тыс. рублей. Вернувшись на родину, должник явился к приставу, чтобы  уточнить размер задолженности,  и немедленно перечислил ребенку всю сумму.

Исполнительное производство окончено направлением постановления о взыскании алиментов по месту получения должником дохода.

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