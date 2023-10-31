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УФССП России по Республике Коми приглашает на службу

ОтНовости Читателей

Окт 31, 2023

Высокую заработную плату, спецзвание, должностной рост, гарантии социальной защиты, основной и дополнительный отпуска, ведомственные санатории, форменное обмундирование предлагает служба судебных приставов всем пополняющим ее ряды.

В органы принудительного исполнения приглашаются граждане не моложе 18 лет с высшим юридическим или экономическим образованием (для судебных приставов-исполнителей) и образованием не ниже среднего профессионального (для судебных приставов по ОУПДС), способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности.

Предельный возраст поступления на службу — 40 лет.

Квалификационные требования к кандидатам установлены Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и структурные подразделения можно направить по почте, опустить в ящики для приема корреспонденции, принести лично.

Почтовый адрес Управления: 167981, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110.

Телефоны отдела государственной службы и кадров: 8 (8212) 28-74-75, 8 (8212) 28-79-78.

Подробнее о приеме в органы принудительного исполнения и актуальный список вакансий: https://r11.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.

От Новости Читателей

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