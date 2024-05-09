🎙Разговор с доктором: Бронхиальная астма. Что нужно знать?





👩‍⚕Как проявляется бронхиальная астма, можно ли полностью вылечить данное заболевание и что включает в себя профилактика обострений, в интервью нашему каналу рассказала врач – пульмонолог Бешагина Марина Васильевна

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

Здоров11 – с заботой о Вашем здоровье!

Отметим, что донорство крови является важной составляющей в сохранении и укреплении общественного здоровья и отвечает задачам национального проекта «Демография».

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