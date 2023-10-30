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Судебные приставы Сыктывкара пополнили ряды доноров

ОтНовости Читателей

Окт 30, 2023

В канун Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября, два десятка судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по ОУПДС и сотрудников аппарата Управления отправились на станцию переливания крови в г. Сыктывкаре.

Несколько человек участвовали в благотворительной акции по сдаче крови и ее компонентов впервые и были приятно удивлены добрым и внимательным отношением к донорам со стороны работников службы крови и до, и после донации.

В числе новичков — Елизавета, член Молодежного совета УФССП России по Республике Коми, которая продолжила семейную традицию: ее мама — почетный донор России.

Пойду ли снова? Конечно, говорит Елизавета. – Меня в несли в базу данных доноров и обещали пригласить через три месяца!

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