Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 22, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ВСТРЕЧА С ГЛАВВРАЧОМ
Глава муниципалитета Ильдар Махмутов встретился с главным врачом Центральной районной больницы Еленой Бикчуриной, чтобы лично узнать о проблемах в сфере здравоохранения и о том, как они решаются. 
05:49 – МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
Сосногорск присоединился ко Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». На базе городских школ прошла серия встреч старшеклассников с главой муниципалитета Ильдаром Махмутовым.

От Вести Тимана Сосногорск

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