✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ВСТРЕЧА С ГЛАВВРАЧОМ

Глава муниципалитета Ильдар Махмутов встретился с главным врачом Центральной районной больницы Еленой Бикчуриной, чтобы лично узнать о проблемах в сфере здравоохранения и о том, как они решаются.

05:49 – МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Сосногорск присоединился ко Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». На базе городских школ прошла серия встреч старшеклассников с главой муниципалитета Ильдаром Махмутовым.