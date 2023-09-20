✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Алена Ковалева и Дмитрий Зайцев многодетная семья из поселка Нижний Одес. Недавно они получили возможность воспользоваться республиканской единовременной социальной выплатой на приобретение транспорта.

02:47 – АЛКОГОЛЬ – ЭТО ЯД!

Здоровый образ жизни в современном мире набирает популярность. Тенденция радует – с каждым годом его придерживаются все больше жителей. Однако, проблема пагубных привычек не уходит на второй план.

07:46 – ИГРА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

На прошедших выходных ледовая арена «Звездного» встретила ветеранов хоккея. В соревнованиях приняли участие три команды из Сосногорска, Троицко-Печорска и Вуктыла.