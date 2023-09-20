Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 20, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Алена Ковалева и Дмитрий Зайцев многодетная семья из поселка Нижний Одес. Недавно они получили возможность воспользоваться республиканской единовременной социальной выплатой на приобретение транспорта.
02:47 – АЛКОГОЛЬ – ЭТО ЯД!
Здоровый образ жизни в современном мире набирает популярность. Тенденция радует – с каждым годом его придерживаются все больше жителей. Однако, проблема пагубных привычек не уходит на второй план. 
07:46 – ИГРА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
На прошедших выходных ледовая арена «Звездного» встретила ветеранов хоккея. В соревнованиях приняли участие три команды из Сосногорска, Троицко-Печорска и Вуктыла.

От Вести Тимана Сосногорск

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