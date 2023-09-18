✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПЕРЕСМОТРЕЛ БЮДЖЕТ

В минувшую пятницу состоялось очередное заседание городского Совета. Одни из вопросов, который рассмотрели депутаты, внесение изменений в бюджет городского поселения «Сосногорск» на текущий год и плановый период 24-25 годов.

02:09 – ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

Сотрудники районной администрации и члены партии «Единая Россия» вышли на уборку общественной территории между парком «Югыд Лун» и бассейном «Айюва».

04:16 – КРОСС НАЦИИ 2023

Сосногорцы приняли участие в масштабном Всероссийском мероприятии «Кросс нации – 2023». Участвовали все – от мала, до велика: дошкольники, школьники, студенты, спортсмены, трудовые коллективы, ветераны спорта и просто любители активного образа жизни.