✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественного Совета. Начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева отчиталась о проделанной работе и ответила на вопросы членов Совета.

05:02 – ВЕРНУЛСЯ ЖИВОЙ

Доброволец СВО Игорь Костин после ранения вернулся домой, в Сосногорск. Поздравил земляка с возвращением Глава района Ильдар Махмутов. В апреле он встречался с Игорем в госпитале Донбасса.