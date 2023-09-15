Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 15, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественного Совета. Начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева отчиталась о проделанной работе и ответила на вопросы членов Совета.
05:02 – ВЕРНУЛСЯ ЖИВОЙ
Доброволец СВО Игорь Костин после ранения вернулся домой, в Сосногорск. Поздравил земляка с возвращением Глава  района Ильдар Махмутов. В апреле он встречался с Игорем в госпитале Донбасса.

От Вести Тимана Сосногорск

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