Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 13, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
По поручению Минстроя Коми Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов совместно с главным архитектором региона приняли участие в первом Международном форуме в Ханты-Мансийске.
08:53 – #ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС
В Сосногорске продолжают облагораживать территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в городе с 2018 года. Оценить работы, выполненные в этом году, вышли представители Общественного Совета совместно с представителем ЖКХ.
11:17 – ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
На прошедших выходных завершился летний республиканский Фестиваль ГТО в зачет Коми республиканских спартакиад в 2023 году, который провели на спортивных площадках города. 15 муниципалитетов состязались в плавании, зальных видах испытаний и беге на длинные и короткие дистанции.

От Вести Тимана Сосногорск

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