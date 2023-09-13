✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

По поручению Минстроя Коми Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов совместно с главным архитектором региона приняли участие в первом Международном форуме в Ханты-Мансийске.

08:53 – #ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС

В Сосногорске продолжают облагораживать территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в городе с 2018 года. Оценить работы, выполненные в этом году, вышли представители Общественного Совета совместно с представителем ЖКХ.

11:17 – ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

На прошедших выходных завершился летний республиканский Фестиваль ГТО в зачет Коми республиканских спартакиад в 2023 году, который провели на спортивных площадках города. 15 муниципалитетов состязались в плавании, зальных видах испытаний и беге на длинные и короткие дистанции.