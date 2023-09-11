Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 11, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ПРОСТИЛИСЬ С ПОЭТОМ
Сосногорск простился с поэтом и композитором, автором гимна и Почётным гражданином города Станиславом Ивановичем Пахтушкиным. Гражданская панихида состоялась в Доме культуры «Горизонт».
06:07 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МР «СОСНОГОРСК»
XXIV очередное заседание Совета муниципального района «Сосногорск» началось с награждения. После, депутаты рассмотрели повестку дня и включились в работу. Первый вопрос – изменения в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
12:19 – БЕЗДОМНЫХ СОБАК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
На прошедшей неделе Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов совместно с депутатами районного и городского Советов, а также членами общественного совета посетили приют для собак.

От Вести Тимана Сосногорск

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