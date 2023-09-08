Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 8, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Три молодых специалиста влились в команду врачей Сосногорской центральной районной больницы. Выпускники Кировского государственного медицинского университета осваиваются на новом месте. 
04:19 – ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!
Начало учебного года дало старт профилактическому мероприятию ГИБДД «Внимание! Дети!». С 27 августа по 15 сентября госавтоинспекторы усиленно работают с образовательными организациями, в том числе с юными инспекторами движения. 
07:17 – БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Осень – период простудных заболеваний. Это связано с изменением погоды, снижением температуры и увеличением влажности воздуха. В Сосногорской ЦРБ к сезону повышенной заболеваемости готовы.

От Вести Тимана Сосногорск

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