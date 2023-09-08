✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Три молодых специалиста влились в команду врачей Сосногорской центральной районной больницы. Выпускники Кировского государственного медицинского университета осваиваются на новом месте.

04:19 – ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!

Начало учебного года дало старт профилактическому мероприятию ГИБДД «Внимание! Дети!». С 27 августа по 15 сентября госавтоинспекторы усиленно работают с образовательными организациями, в том числе с юными инспекторами движения.

07:17 – БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Осень – период простудных заболеваний. Это связано с изменением погоды, снижением температуры и увеличением влажности воздуха. В Сосногорской ЦРБ к сезону повышенной заболеваемости готовы.