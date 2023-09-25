Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 25, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА
В поселке Керки началось восстановление подвесного моста. Необходимую сумму – чуть более 13 миллионов рублей в этом году выделила Республика из резервного фонда. 
02:09 – ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В Доме детского творчества состоялся ежегодный Парад первоклассников. Маленьких героев праздника встретили ведущие, которые торжественно представили каждый класс. В этом году в 15 школах района первый раз за парты сели больше 450 ребят. А некоторые учителя впервые встали у доски. 
04:51 – ИЗ СПОРТСМЕНОВ В ТРЕНЕРЫ
Сосногорская спортивная школа олимпийского резерва может похвастаться отличным тренерским составом. Некоторые наставники вырастают из воспитанников школы. Николай Векшин занимался боксом с 1 класса больше 10 лет. Весной этого года сам начал тренировать ребят.

От Вести Тимана Сосногорск

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