✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.09.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА

В поселке Керки началось восстановление подвесного моста. Необходимую сумму – чуть более 13 миллионов рублей в этом году выделила Республика из резервного фонда.

02:09 – ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В Доме детского творчества состоялся ежегодный Парад первоклассников. Маленьких героев праздника встретили ведущие, которые торжественно представили каждый класс. В этом году в 15 школах района первый раз за парты сели больше 450 ребят. А некоторые учителя впервые встали у доски.

04:51 – ИЗ СПОРТСМЕНОВ В ТРЕНЕРЫ

Сосногорская спортивная школа олимпийского резерва может похвастаться отличным тренерским составом. Некоторые наставники вырастают из воспитанников школы. Николай Векшин занимался боксом с 1 класса больше 10 лет. Весной этого года сам начал тренировать ребят.