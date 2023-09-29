Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.09.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Сен 29, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:16 – ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ
В администрации района состоялась встреча главы Ильдара Махмутова с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также руководителями местного отделения Российского движения детей и молодежи. 
03:18 – «КЕДРУ» ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию юбилея детского санатория «Кедр», прошло в Доме детского творчества на этой неделе. Учреждению исполнилось 25 лет.

От Вести Тимана Сосногорск

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