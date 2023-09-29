✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.09.2023

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:16 – ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ
В администрации района состоялась встреча главы Ильдара Махмутова с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также руководителями местного отделения Российского движения детей и молодежи.
03:18 – «КЕДРУ» ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию юбилея детского санатория «Кедр», прошло в Доме детского творчества на этой неделе. Учреждению исполнилось 25 лет.