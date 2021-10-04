ОНФ: При заключении кредитного договора с банком потребитель должен иметь право выбора страховой компании

Народный фронт с 2014 г. заявляет о существующей на финансовом рынке практике навязывания страховок при заключении кредитных договоров. С этой недобросовестной практикой борется и Банк России, и общественные организации, и законодатели. Но, к сожалению, несмотря на существующую нормативную базу и действия регулятора, участники рынка продолжают практиковать навязывание. Чтобы защитить права клиента, ему необходимо предоставить право выбора страховой компании при заключении договора, заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Наши регулярные мониторинги неоднократно демонстрировали, что в подавляющем большинстве выявленных случаев банки включают стоимость страховки в договор и начисляют проценты на общую сумму. Ни для кого не секрет, что они являются основным каналом продаж страховок по жизни и здоровью, поэтому даже в случаях продажи страховок дочерних компаний в общую стоимость продукта включается также комиссия банка за продажу этой страховки, и часто такие комиссии могут значительно превышать стоимость самого продукта», – рассказала эксперт.

«При наступлении страхового случая, реальная сумма возмещения, если конечно страховая все-таки не найдет аргументов для отказа в выплате, очень часто не покрывает рисков страхователя. При этом если заемщик успевает воспользоваться периодом охлаждения и отказывается от страховки, то проценты по его обязательствам значительно возрастают. Как ни крути, но с потребителя берут больше положенного, аргументируя необходимостью обеспечения рисков – что со страховкой, что без», – констатировала Лазарева.

По ее мнению, запрет страховок при потребительском кредитовании проблему не решит. «Потребителю необходимо дать возможность страховаться в любой компании по его выбору и предъявлять полис своей страховой при заключении договора. На рынке должна быть создана конкурентная среда, где его участники будут бороться за клиентов и работать с ними, а не зарабатывать на них. Тогда у кредиторов будет меньше аргументов в части обеспечения рисков, а в отношении потребителя будет больше справедливости», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, на наш взгляд, такой подход подстегнет и развитие страхового рынка – страховщики будут в меньшей зависимости от банковского сектора, а потребители постепенно осознают необходимость и выгодность страхования жизни и здоровья, резюмировала Лазарева.