Народный фронт обнаружил новое аварийное жилье в селе Усть-Уса Коми и призвал власти решить проблемы местных переселенцев

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в администрацию Усинска и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики с просьбой предоставить переселенцам в селе Усть-Уса надлежащее жилье. Общественники обнаружили в населенном пункте городского округа Усинск разваливающееся новое аварийное жилье. Многоквартирный дом на улице Советской, 11, сданный по программе переселения, за непродолжительное время начал разрушаться, но не всем жителям предоставили надлежащую замену.

Летом этого года люди обратились за помощью в ОНФ и на прямую линию с Президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным.

Новое аварийное жилье в Усть-Усе – это трехэтажный 38-квартирный щитовой жилой дом из так называемых СИП-панелей. Квартиры в нем предоставили переселенцам из аварийного жилья. Но новое строение смогло простоять в условиях Севера всего пять лет: сданный в июне 2015 г. дом уже в сентябре 2020 г. официально был признан аварийным. В то же время активисты ОНФ в Коми еще в 2015-2016 гг. обращали внимание властей на сомнительность строительства сборно-щитовых в несколько этажей жилых домов в непростых северных климатических условиях. Такие дома из СИП-панелей жители республики прозвали «бараками современного типа».

Большинство жителей нового аварийного дома в Усть-Усе уже переселились в предоставленное властями другое жилье. Однако семьи в четырех квартирах отказались переезжать, потому что остались не удовлетворены качеством предоставленных квартир и местом нового проживания. Люди рассказали, что им предложили вторичное жилье, которому требуется серьезный ремонт, причем не в Усть-Усе, где они хотят остаться жить, а в Усинске – это почти 80 километров от села по автомобильной дороге.

«Мы держимся до конца. Остальные наши соседи переселились потому, что их просто запугали тем, что они останутся на улице. Но нас не сломить», — поделилась жительница аварийного дома Елена Терентьева.

Активисты ОНФ в Коми в своем обращении в администрацию городского округа Усинск обратили внимание на то, что жители аварийного дома за непродолжительное время не по своей вине вынуждены переселяться уже во второй раз. Власти Усинска обратились с иском о принудительном переселении, однако судебный орган первой инстанции отказал в удовлетворении требований (администрация продолжает оспаривать решение). В решении суда говорится, что в рамках программы переселения людям должны предоставить жилье в том населенном пункте, где они проживают, если только сами граждане добровольно не захотят переезжать. Жители «аварийки» в Усть-Усе хотят жить в своем родном селе, но надлежащее новое жилье им не предоставляют.

«Попросили руководство Усинска изыскать варианты переселения жителей в надлежащее жилье в селе Усть-Уса. Обратились также в министерство строительства и ЖКХ Коми, отвечающее за реализацию всей программы переселения граждан из аварийного жилья в регионе, с просьбой помочь муниципалитету в решении этого вопроса. Продолжим общественный контроль за переселением жителей из нового аварийного жилья в Усть-Усе», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Общественники также призвали министерство в целом в республике усилить контроль за качеством строительства новых домов в рамках программы переселения.