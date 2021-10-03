«Молодёжка ОНФ» работает в Коми в рамках проекта «Чистая Арктика»

Расчистка стихийной свалки и реконструкция стелы на границе Северного полярного круга. Участники команды «Молодёжки ОНФ» работают в составе новой экспедиции проекта «Чистая Арктика». Добровольцы из разных регионов страны прибыли в Коми и уже приступили к уборке сразу в двух локациях.

— В федеральном проекте «Чистая Арктика» команда «Молодёжки ОНФ» участвует с самого его старта. Он начался на Таймыре, куда приехали ребята из 12 регионов страны. Также мы очищали арктические территории в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Архангельской и Мурманской области. И вот на этой неделе приступили к работам в Республике Коми. Вместе с нами трудятся и местные жители, общественники, через заявку на сайте в Арктику летят люди из многих регионов. Проект объединил сотни неравнодушных жителей, которые любят свою страну и хотят сделать ее землю чище, — отметил член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В нынешней экспедиции в команду «Чистой Арктики» вошли участники «Молодёжки ОНФ» из Москвы, Республики Коми и Северной Осетии. Также в регион для расчистки арктических территорий приехали те, кто подал заявку на сайте cleanarctic.ru (чистая-арктика.рф), записал видеовизитку и успешно прошел собеседование.

— Приехал из Владикавказа — с Юга на Север, чтобы сделать нашу страну немного чище. Никогда бы не подумал, что окажусь так далеко. И вот сегодня нахожусь на границе Северного полярного круга, чему очень рад. Такое возможно только с «Молодёжкой ОНФ» и проектом «Чистая Арктика», — поделился участник команды «Молодёжки ОНФ» из Республики Северная Осетия — Алания Константин Гусаков.

Сейчас первая группа добровольцев наводит порядок на стихийном мототреке у «Родника», где образовалась целая свалка. За пару дней отсюда уже вывезли 25 самосвалов с отходами, общим объемом в 150 тонн. После уборки территорию благоустроят: здесь появятся новая кроссовая трасса, парковочная зона и зона отдыха.

— Мы расчищаем территорию недалеко от города Усинска. Собираем, откапываем покрышки и другой мусор, потом погрузчик загружает в самосвал и все это увозит. Считаю, важно проводить такую работу, чтобы люди любовались и радовались красоте нашей природы, а не смотрели на горы из отходов. И без разницы, в каком регионе, страна же одна, общее дело делаем, — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» из Сыктывкара Леонид Вахрушев.

Вторая группа волонтеров «Чистой Арктики» очищает от бытового мусора территорию у местной достопримечательности — стелы «Полярный круг» и проводят косметический ремонт объекта. Добровольцы уже очистили стелу от старой краски и нанесли новую, восстановили основание и обшили его профнастилом.

Помимо Коми работы сейчас проходят и на Новой Земле. Еще несколько экспедиций запланированы в октябре в Карелии, а также в Архангельской и Мурманской областях. На счету добровольцев «Чистой Арктики» сотни тонн собранного металлолома, очищено 70 гектаров арктической земли. Работы прошли в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской области, на Чукотке, в Якутии и других субъектах.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в конце июля. Тогда на заседании Общественной палаты РФ обсудили инициативу по очистке Арктики капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова и капитана ледокола, Героя Труда Российской Федерации Геннадия Антохина. Там же Всероссийская общественная организация «Зелёный патруль» предложила создать специальный фонд, сопредседателем которого стал глава Минприроды России Александр Козлов. Проект поддержали Росприроднадзор, «Молодёжка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», компания «Орион» и др.