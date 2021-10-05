Активисты «Молодежки ОНФ» собрали более 230 тонн отходов в Коми

Участники команды «Молодежка ОНФ» из разных регионов страны завершили работу в Республике Коми в рамках проекта «Чистая Арктика». В течение недели добровольцы расчищали арктические территории. За это время им удалось собрать более 230 т различных отходов.

«Всего с двух локаций мы вывезли около 40 самосвалов с бытовым мусором, весом более 230 тонн. Для нашей команды «Молодежки ОНФ» не впервой бывать в таких командировках. Уже несколько лет мы выезжаем в зоны ЧС, в самые разные регионы. В этом году в стране появился такой хороший проект «Чистая Арктика», и, конечно, мы не остались в стороне и подключились к его реализации», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Республике Северная Осетия – Алания Анзор Карданов.

Во время экспедиции в Коми «Молодежка ОНФ» работала сразу на двух локациях. Вместе с местными волонтерами участники команды навели порядок на стихийном мототреке у «Родника» недалеко от города Усинска, где образовалась свалка. Добровольцы убрали шины и бытовой мусор вдоль дороги к роднику, с помощью тросов и погрузчика достали отходы из устья реки. Всего отсюда вывезли около 220 т мусора.

Еще более десяти тонн мусора убрали с территории у стелы «Полярный круг». Участники команды привели в порядок местную достопримечательность – зачистили объект от старой краски и покрасили новой, обшили основание профнастилом и залили бетоном.

На обеих территориях установили лавочки и стол, урны, а также информационные стенды «Берегите природу».

«Уже сегодня команда «Молодежки ОНФ» приступает к работе в Республике Карелия. В регион прибыли ребята из Ленинградской, Рязанской, Московской областей и Республики Саха (Якутия). Вместе с местными добровольцами они будут приводить в порядок и расчищать территорию у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – археологического комплекса «Беломорские петроглифы», – отметил член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ранее к проекту «Чистая Арктика» присоединились Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Архангельская область, Чукотка и Якутия.