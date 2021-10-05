Инициативы экспертов Народного фронта вошли в итоговое решение образовательного форума в Коми

Предложения экспертов Общероссийского народного фронта в Коми вошли в итоговое решение республиканского форума «Образование. Государство. Общество», который прошел в Сыктывкаре и собрал более тысячи представителей педагогического и родительского сообществ, экспертов и общественников, в том числе на онлайн-площадках. Общественники выступили за расширение родительского контроля качества питания детей в учебных заведениях, в том числе с помощью создания института общественных инспекторов и современных цифровых технологий.

«Решение республиканского форума будут направлены в республиканские и муниципальные власти. Напомним, что Народный фронт совместно с Минпросвещения РФ при поддержке Фонда Росконгресс возобновил работу горячей линии «Школьный завтрак». Бюро расследований ОНФ предложило расширить инструменты родительского контроля за счет общественных инспекторов и привлечь к его работе активных родителей. Кроме того, Народный фронт предложил ввести цифровые инструменты для участия родителей в вопросах школьного питания», — сообщила член регионального штаба ОНФ, ответственный секретарь Коми отделения Национальной родительской ассоциации, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники напомнили, что инициатива проведения в Коми ежегодного регионального форума «Образование. Государство. Общество» принадлежит делегатам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны», который прошел в 2014 г. в Пензе с участием президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что цель республиканского форума – взаимодействие семьи, образовательных и общественных организаций, представителей бизнеса и органов власти для консолидации ресурсов в достижении высокого качества образования, поиска новых стратегий управления развитием образования, обмена опытом, привлечения внимания к обсуждению проблем современного образования. Одна из ключевых составляющих качественного образования – это полноценное и качественное питание детей в учебных заведениях, отметили общественники.

«Мы рады, что инициативы о расширении общественного контроля за школьным питанием были поддержаны экспертным сообществом и родителями на ежегодном образовательном форуме — 2021 в Республике Коми. Конкретный механизм расширений родительского контроля эксперты Народного фронта будут предметно прорабатывать с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, управлениями образований на местах и родителями на переговорной площадке ОНФ в Коми», — добавила Иванова.

Общественники отметили, что контроль школьного питания входит в основную повестку ОНФ. Активисты Народного фронта проводят мониторинги качества питания в детских садах и школах, привлекают для этого родителей и управление Роспотребнадзора по Коми. Так, ранее по заявлению общественников надзорное ведомство организовало проверку и привлекло к административной ответственности ряд сотрудников гимназии искусств в Сыктывкаре за некачественное питание школьников, а недостатки в столовой учебного заведения были в итоге устранены.