В Народном фронте обсудили проблемы цифрового здравоохранения

Эксперты тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» на круглом столе обозначили проблемы цифровизации здравоохранения и хода исполнения федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». К обсуждению подключились все региональные отделения Народного фронта, всего в мероприятии, которое проходило онлайн, было зарегистрировано 250 точек подключения, в каждой из которых присутствовало от двух до пяти экспертов.

Общественники представили результаты анализа данных Единого портала бюджетной системы РФ о ходе реализации федерального проекта, а также опроса медицинских работников о качестве медицинской помощи в первичном звене, охватившего 22 тысячи респондентов, в части отношения к действующим медицинским информационным системам (МИС).

«Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, находится не только в компетенции Минздрава России – это сложная межведомственная проблема, в решении которой вовлечены Минцифры России, ФОМС, Росздравнадзор, ФМБА, – обратился к участникам встречи модератор, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. – Народный фронт уже не в первый раз возвращается к этой теме, мы детально обсуждали вопросы цифровизации здравоохранения, направляли решение в Правительство Российской Федерации и заинтересованным органам исполнительной власти, но серьезных подвижек в этом вопросе не видим. Мы отражаем мнение народа по исполнению принятых решений, сегодня к нам подключается вся страна и мы ждем откровенного разговора».

Далее сопредседатель Центрального штаба ОНФ привел многочисленные примеры взлома систем медицинских организаций и в России, и по всему миру, включая США, Сингапур и новую Зеландию, и подчеркнул, что одновременно с цифровизацией нужно решать и задачу защиты информации, создавать систему, которая не допустит кражи данных хакерами.

О рисках неисполнения федерального проекта сообщил заместитель начальника управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ Дмитрий Цвич. «Зафиксировано несоблюдение сроков реализации отдельных мероприятий, в т.ч. обеспечения функционирования защищенной сети передачи данных, создания автоматизированных рабочих мест для медицинских работников. Мы выходили на связь с ФАПами, которые не обеспечены ни техникой, ни подключением к сети. При этом уже к 31 декабря текущего года должно быть организовано не менее 900 тысяч рабочих мест медработников при внедрении в эксплуатацию МИС. Есть существенный риск неисполнения», – подчеркнул он.

Докладчик указал также на системные проблемы реализации проекта, выявленные опросом медработников. Это отсутствие целей и задач, направленных на увеличение доступности и удобства использования медицинской информационной системы медработником, сложность существующих систем, отсутствие общедоступных специализированных регистров пациентов по отдельным заболеваниям.

«Считаю, что необходимо создать единый нормативный документ, где будет описан стандарт обмена информацией и регламент сбора информации в ЕМИС и карту пациента со всех медорганизаций», – отметила главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В.Виноградова ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, член регионального штаба ОНФ в Москве Ольга Шарапова.

Создать систему поощрения сотрудников и организаций, активно внедряющих МИС предложил президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов.

«Существующая информатизация многим медицинским работникам не облегчает жизнь, а усложняет. Надо популяризировать опыт тех медорганизаций, которые давно этим занимаются и решение имеют», – сказал он. Также Эльянов добавил, что Минздраву России необходимо систематизировать взаимодействие с профессиональными сообществами для решения существующих проблем в рамках постоянно действующего органа при Министерстве. «Сколько вообще потрачено денег на ЕГИСЗ и сколько еще будет потрачено – никто не знает. Никакой отчетности, никакой прозрачности в этом вопросе нет, и многие считают, что это грехи компьютерщиков. А это не так. Системы мониторинга нет. Наиболее часто называется порядка 50 млрд рублей, начиная с 2011 года, но на днях была публикация, там с учетом региональных трат было названо 152 млрд. Мы имеем, к сожалению, ненависть огромного числа медиков к информатизации, потому что она жизнь не облегчает, а усложняет».

Член регионального штаба ОНФ в Москве, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев отметил, что предстоит большая работа по развитию системы обмена данными между учреждениями как внутри одного региона, так и разных субъектов. «Кроме того, должна быть обеспечена безопасность системы и хранимых данных, однако пациенты должны иметь к ним доступ, чтобы при необходимости скачать информацию, передать в другое лечебное учреждение, либо использовать по своему усмотрению», – указал Жулев.

Директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», эксперт проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан» Виктория Рашина рассказала, что к ним поступают жалобы от граждан и медиков на систему ЕМИАС, которая постоянно зависает, из нее пропадают данные, например, о пройденной вакцинации, из-за чего врач может сделать лишние назначения. Кроме того, необходима работа над устранением технических проблем по взаимодействию медучреждений с образовательными организациями. Также врачи заявляют, что из-за сбоев системы они не успевают заполнять данные в электронных документах и обрабатывать информацию.

Заместитель директора по клинической работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал, что уже более 10 лет институт ведет полностью электронную историю болезни. Сейчас идет активная работа по внедрению электронной системы учреждения в ЕМИАС. Несмотря на это бумажной работы меньше не становится. «Мы вынуждены все дублировать на бумажных носителях, потому что именно в таком виде требуют тот или иной документ представители прокуратуры, следственного комитета, милиции, страховых компаний и так далее. В результате кипы бумаг складируются в архиве», – отметил Брянцев.

Другие предложения и дополнения в проект решения круглого стола внесли член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель начальника по работе с филиальной сетью ФГБУЗ ЦМСЧ 120 ФМБА России Эдуард Гончаров; старший фельдшер Брянской станции скорой и неотложной помощи Анна Князева; председатель отделения Российского Красного креста в Удмуртии, член регионального штаба ОНФ Вячеслав Васильев; главный врач Хабезской районной больницы Карачаево-Черкесии Амин Макаов; модератор ТП «Здравоохранение» регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов, старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Раменское Московской области Дмитрий Гринев, заместитель главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Галина Толстова; начальник первичного сосудистого центра Твери Олег Самошин; модератор тематической площадки регионального отделения ОНФ в Нижегородской области «Цифровая экономика» Олег Педь.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев отметил, что число медучреждений, которые не могут вовремя закупить лекарственные препараты, постоянно увеличивается. «Это недопустимая ситуация. Чтобы пациенты не страдали, нужна цифровизация и четкая модель работы с участием Минпромторга, Минздрава, ФАС и других ведомств», – подчеркнул он. Алексеев пояснил, что без цифровизации проанализировать десятки тысяч контрактов физически невозможно.

Кроме того, эксперт напомнил, что Росздравнадзор ведет отдельную систему «Фармаконадзор», куда пациенты могут сообщать информацию о побочных действиях препаратов, не указанных в инструкции. «Однако, она не оцифрована на должном уровне. Если поступило новое лекарство, которое не использовалось ранее, медработники не могут проанализировать, как оно работает из-за отсутствия взаимосвязи между системой «Фармаконадзор» и системой обеспечения пациентов. Так что система «Фармаконадзор» должна быть оцифрована и открыта для врачебного сообщества», – отметил Алексеев.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев поблагодарил Народный фронт за организацию такого масштабного обсуждения. Он выразил согласие с предложениями ОНФ и заявил, что нужно сделать более четкий акцент на кадровый вопрос. «Крайне важно, чтобы на местах были квалифицированные специалисты, которые могут эффективно внедрять и обслуживать сложные информационные системы, обладать компетенциями для защиты данных». Пугачев напомнил, что сейчас, к сожалению, уровень зарплат в регионах у специалистов IT в больницах – 35 тыс. руб. Хотя средняя зарплата по рынку в отрасли IT, по данным Росстата, составляет 113 тыс. руб., а в Москве эта цифра еще больше.

Член Центрального штаба ОНФ Иван Мохначук попросил Минздрав сделать дорожную карту по решению круглого стола, в которой была бы четко отражена позиция министерства по каждому вопросу и предложению. Также он обозначил, что в настоящее время не решён вопрос с представлением в следственные органы, прокуратуру, суды материалы в электронном виде, и в рамках цифровизации здравоохранения задачу эту также следует решать современным путем.

Директор департамента цифрового государственного управления Минцифры РФ Сергей Цветков также отметил, что ведомство в целом поддерживает проект решений ОНФ. «Мы бы хотели предложить зафиксировать открытый стандарт по обмену данными, например, рассмотреть возможность на базе витрин Национальной системы управления данными. Сопряжение системы ЕМИАС с другими технически возможно, причем через механизм витрин данных будет проще, потому что можно определить единый на всех формат, и само взаимодействие также будет достаточно простым», – пояснил Цветков.

Леонид Рошаль поддержал выступающих за необходимость возможности интеграции хорошо работающих систем в медицинских организациях и создаваемой общей системы. Он отметил, что дополнительные предложения, которые поступили в ходе обсуждения, также внесут в итоговый проект решения, с которым смогут ознакомиться все участники совещания. «Документ будет направлен в администрацию Президента. Мы будем внимательно следить за исполнением решений Народного фронта», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Народного фронта.

Решение круглого стола было поддержано участниками. Кроме того, было проведено голосование о создании сервиса для пациентов, позволяющего вносить изменения в свою медицинскую карту, при условии, что такие изменения будут согласованы лечащим врачом. Большинство участников (92%) поддержали и это предложение.