ОНФ объявит победителей VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда «Правда и справедливость»

11 августа в 12:00 (мск) на заседании Общественного совета Фонда поддержки региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» будут подведены итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ. В этом году в конкурсе приняли участие более 2 300 журналистов из всех регионов России.

В этом году от Республике Коми заявки подало рекордное число журналистов – 23. Они представляют самые различные СМИ.

Cписок журналистов Республики Коми – участников VI Всероссийского конкурса ОНФ

«Правда и справедливость»

Бешкарев Алексей Александрович

Бешкарева Наталия Александровна

Власова Людмила Владиславовна

Дуркин Павел Ананьевич

Дуркина Татьяна Павловна

Канев Василий Владимирович

Колегова Ольга Николаевна

Кузнецова Наталья Анатольевна

Майер Мария Владимировна

Макарова Екатерина Васильевна

Машкалева Анастасия Александровна

Морохина Вероника Анатольевна

Поздеева Анастасия Андреевна

Поздеева Анна Ивановна

Полькин Анатолий Александрович

Поляков Максим Павлович

Прокушев Владимир Евгеньевич

Размыслова Виктория Энгельсовна

Романова Полина Петровна

Смирнова Валентина Петровна

Соловей Ольга Сергеевна

Фетисов Андрей Викторович

Шлегель Владислава Алексеевна

Старт крупнейшего профессионального конкурса региональных журналистов был дан в январе текущего года. Участники конкурса представили около 6 000 работ по темам, соответствующим направлениям «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина: формированию комфортной городской среды, экологии, демографии, здравоохранению, дорогам, культуре и другим, не менее важным. В этом году добавилась еще одна номинация. «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» – для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Общероссийского народного фронта решаются проблемы граждан.

Тематика конкурсных работ

Наибольшее количество публикаций и сюжетов касаются темы «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% от числа всех конкурсных работ. Далее по актуальности:

«Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%

«Или мы есть или нас не будет» – 13%

«Культура – основа нашей идентичности» – 11%

ОНФ: Мы там, где нужна помощь! – 9%

«Гладко было на бумаге, но забыли про овраги» – 8%

«Здравоохранение: первичное звено — это первенство, приоритет» – 8%

«Начинать свой бизнес легко, а ошибаться не страшно» – 6%

«Одни тащат, другие берут» – 4%

«Знания – лучшая валюта XXI века» – 3%

«Работа. Мотивация. Достаток» – 2%

«Не торговые войны, а торговый мир» – 2%

«Открыть свое дело одним кликом» – 1%

«Россия – интеллектуальный магнит» – 1%

По видам СМИ участники распределились следующим образом:

Виды СМИ – участников конкурса

региональные газеты – 38%;

региональные телеканалы – 25%;

интернет-издания – 23%;

региональные информационные агентства – 7%;

посты в блогах и социальных сетях – 4%;

радио-сюжеты– 2%;

журналы – 1%.