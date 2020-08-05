Эксперты ОНФ рекомендовали учесть развитие газомоторной и беспилотной инфраструктуры в нацпроекте БКАД

Участники экспертного совещания ОНФ «Дорожно-транспортная инфраструктура как фактор, оказывающий влияние на качество жизни. Формирование предложений для актуализации национального проекта» с участием министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха рекомендовали активнее создавать газомоторную заправочную инфраструктуру на трассах, при ремонте и строительстве дорог внедрять инфраструктуру для беспилотного транспорта, а также ускорить обновление парков общественного транспорта в регионах.

«Сегодня поддержание темпов строительства и ремонта дорог – это один из драйверов нашей экономики. Проблем с коронавирусом появилось очень много, экономика испытывает серьезные трудности. Тем не менее дорожное строительство поддерживает темпы, и это, конечно, обязательно будет позитивно сказываться на общих экономических показателях», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Нацпроект действительно, пожалуй, касается каждого жителя нашей страны. Хочу выразить благодарность Общероссийскому народному фронту за внимание к национальным проектам и помощь федеральным и региональным проектным органам при контроле за реализацией национальных проектов. Одна из основных целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это обеспечение качественно нового уровня дорожной инфраструктуры. Необходимо повысить безопасность движения, обновить общественный пассажирский транспорт в городах России, синхронизировать разные нацпроекты, программы ремонта и благоустройства. При этом необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей», – сказал Дитрих.

Он сообщил, что темпы дорожно-строительного ремонта в условиях пандемии не снижались, приоритетом при выборе объектов являются дороги высокой социальной значимости. В этом году заработала программа предоставления регионам новых автобусов по программе лизинга с предоставлением 60-процентной скидки. Министр отметил важность синергии обновления дорожной инфраструктуры – вместе с новыми дорогами должен появляться новый общественный транспорт и улучшаться инфраструктура для оказания скорой медицинской помощи. Планируется построить 12 транзитных обходов у крупных городов, что должно улучшить экологическую ситуацию в них.

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын рассказал: «Мировой автопром активно работает над новыми технологиями. Помимо автомобилей с бензиновыми двигателями развиваются электромобили, водородный транспорт и транспорт на природном газе. По оценкам экспертов, к 2040 году в мире доля такого нового транспорта может составить до 50%. Необходимо готовиться к этому и в России. Это новый и серьезнейший вызов для проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Поэтому в дальнейшем предлагаем развивать проект БКАД с учетом задачи обеспечения дорог заправочной инфраструктурой для транспорта на новых видах топлива».

В свою очередь Когогин обратил внимание на недостаточную развитость инфраструктуры газомоторных заправок, которые востребованы на трассах к югу и востоку от Москвы. Заместитель генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко назвал ключевые проблемы развития газозаправочной инфраструктуры: высокая стоимость строительства криоАЗС, отсутствие сформированного спроса на сжиженный природный газ (СПГ) и источников СПГ, а также трудности, связанные с избыточными требованиями техрегламентов и нормативной документацией. Это решаемо при развитии серийного производства технологического оборудования (в том числе криооборудования) и малотоннажного производства СПГ, обеспечении господдержки производителей газомоторной техники (субсидирование переоборудования техники) и формировании современной нормативной базы по использованию СПГ в качестве моторного топлива.

Еще одним важным направлением для корректировки дорожного нацпроекта эксперты Народного фронта назвали развитие инфраструктуры для автономного движения транспортных средств, в разработку которых автопроизводители вкладывают масштабные инвестиции.

«С учетом актуализации на период до 2030 года особенно актуальным сегодня является внедрение инфраструктурных решений, позволяющих осуществлять движение по дорогам автономным транспортным средствам. Для этого необходимо соответствие трасс следующим требованиям: покрытие стабильным высокоскоростным мобильным интернетом на всей протяженности магистральных региональных дорог, обеспеченность модулями связи автомобилей и дорожной инфраструктуры, обеспеченность погодными метеостанциями на всей протяженности дорог с возможностью климатического определения состояния дороги, обустроенность трасс М-7 и М-11 для тестовых испытательных заездов», – отметил Когогин.

Вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков добавил, что при внедрении беспилотных транспортных систем покрытие автомобильных дорог связью должно быть не ниже стандарта 5G, поскольку через пять-шесть лет этот стандарт станет массово используемым для беспилотных транспортных средств и в целом для доставки в транспортные средства современных цифровых сервисов. Кроме установок вышек мобильной связи потребуется развивать вдоль автодорог оптоволоконную инфраструктуру фиксированной связи, и обязательность проектирования и строительства такой инфраструктуры целесообразно учесть при совершенствовании стандартов строительства дорог. Кроме этого, необходимо более глубоко прорабатывать вопросы обеспечения кибербезопасности при развитии современной транспортной инфраструктуры, поскольку такая инфраструктура в обязательном порядке включает в себя средства связи и цифровые сервисы для безопасного и комфортного вождения. Учитывая, что при внедрении беспилотных транспортных средств инфраструктура связи в составе автомобильных дорог будет передавать критичные для безопасности людей и грузов данные, ее защита от киберугроз становится вопросом обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов призвал при корректировке национальных проектов в первую очередь ориентироваться на интересы людей: «Очень важная задача – найти человеческое измерение этих национальных проектов. Человеческое измерение – это то, где жизнь людей будет действительно быстро и реально меняться к лучшему. Поэтому, я думаю, мы можем попробовать здесь выстроить такое партнерстве с Министерством транспорта».

Кузнецов указал на запрос общества, связанный с повышением безопасности дорожного движения. В частности, перед Днем светофора, который будет на этой неделе, стоило бы обратить внимание на те опасные дорожные участки, где есть необходимость установки светофоров с учетом мнения местных жителей. Кроме того, по словам руководителя исполкома ОНФ, при распределении бюджета на дорожную инфраструктуру необходимо налаживать с местными жителями обратную связь, чтобы люди вовлекались в принятие решений. Также Кузнецов предложил продумать возможность запуска в пилотном регионе новой системы автомобильных штрафов, выстроенной на риск-ориентированном подходе. Размер штрафа при этом определяется с учетом фактических рисков нарушений с точки зрения безопасности дорожного движения.