Эксперт ОНФ указал на риски снижения минимального первоначального взноса

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке снижен до 15% от стоимости жилья, объявил сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин. Это поможет вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 г.

Ко всем аналогичным решениям всегда стоит подходить с максимальной степенью осторожности, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Принятое решение существенно расширяет возможности ипотечного кредитования, особенно для молодых семей.

Например, для регионов при покупке максимально возможного по программе жилья за шесть миллионов рублей первоначальный взнос составит 900 тыс. руб., а с учетом применения материнского капитала на первого ребенка и вовсе останется лишь половина этой суммы.

Основным риском, по его мнению, является то, что в кредитование могут быть вовлечены семьи, которые вовсе не имеют возможностей для накопления, у которых в дальнейшем могут возникнуть финансовые проблемы по мере выплаты ипотечных платежей.

«Заемщики всегда должны помнить, что комфортной в России считается кредитная нагрузка при уплате первоначального взноса, начиная от 30–40% от стоимости, а чем ниже этот показатель, тем больше в итоге тело кредита и соответствующие ежемесячные выплаты. Главное, чтобы обслуживание кредита не оказывало критического влияния на их текущее и будущее финансовое состояние», – заключил Алексеенко.

По данным опроса ОНФ, проведенного с 30 июня по 10 июля, 53% опрошенных называли большой размер первоначального взноса в качестве причины низкой привлекательности программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых.