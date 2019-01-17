Рыбалка в тайге / Рыбалка на таежной речке / Хариус

Друзья всем привет. Вот и наступил 19 год и уже как по традиции мы со Светланой выбрались на рыбалку на таежный ручей. Хоть на дворе и глухозимье но хариус порадовал своими поклевками. До этой рыбалки было несколько выездов на Печору. Но на Печоре нам удача не улыбнулась. Тайга нас встретила не очень радушным приемом на льду было очень много воды но это несколько не испортило рыбалку.

Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.

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Всем приятного просмотра.

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