Зимняя рыбалка в лютый мороз / Ловим сига и хариуса на Печоре
Друзья всем привет. Выезд на данную рыбалку был осуществлен 29.12.18. Хоть на улице и стоял лютый мороз но нам со Светланой удалось добыть рыбу. Одним словом сиг и хариус порадовал поклевками и уловом. Если завтра позволит погода то будет крайний выезд в уходящем 2018 году. Ну и еще раз друзья всех с наступающим новым годом
.Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.
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Всем приятного просмотра.
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